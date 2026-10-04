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Pozitronics dinner dance Costume Prizes Party @ Padigan Wines

Pozitronics dinner dance Costume Prizes Party @ Padigan Wines

This is a ticketed event with costume prizes and spooky dance music by Pozitronics - tickets @ https://padigan.orderport.net/reservations/821/Tasting-Room/booking

Padigan Wines
$40-$50 depending on membership
06:00 PM - 08:00 PM on Sat, 31 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

The Pozitronics
5416217223
dominick@wild-heritage.org
facebook.com/pozitoronics

Artist Group Info

Dominick A DellaSala
DELLASALADOM@GMAIL.COM
Padigan Wines
2335 N. Phoenix Rd
Medford, Oregon 97504
541-779-9463
https://www.padigan.com/