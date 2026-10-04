Pozitronics dinner dance Costume Prizes Party @ Padigan Wines
Pozitronics dinner dance Costume Prizes Party @ Padigan Wines
This is a ticketed event with costume prizes and spooky dance music by Pozitronics - tickets @ https://padigan.orderport.net/reservations/821/Tasting-Room/booking
Padigan Wines
$40-$50 depending on membership
06:00 PM - 08:00 PM on Sat, 31 Oct 2026
Event Supported By
The Pozitronics
5416217223
dominick@wild-heritage.org
Artist Group Info
Dominick A DellaSala
DELLASALADOM@GMAIL.COM