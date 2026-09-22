Oktoberfest Brats Dinner
Oktoberfest Brats Dinner
American Legion Grants Pass Post 28 is having Oktoberfest Brats & Ribs Dinner on 1st Friday Oct 2nd
206 NW F St Grants Pass. Serving Brats & Sauerkraut, Ribs, and Potato Salad
Stop in on your stroll around town on
Friday, Oct 2nd from 4:00-6:00pm
for a great dinner. $18 per plate add $1 for to go.
Reservations appreciated by Thursday Oct 1st by calling 541-474-6400 Proceeds benefit American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Programs
American Legion Grants Pass Post 28
$18 per plate
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 2 Oct 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com