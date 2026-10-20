Kamikaze Karaoke
Kamikaze Karaoke
Kamikaze Karaoke on Friday Oct 30th starting at 6:30 pm
Join us at the American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F St Grants Pass
Our Hosts Rob and his wife Wendy will be spinning the tunes.
Wide variety of tune categories to sing from.
There will be a wide variety of food and drinks available. Prices will vary depending on the order.
Proceeds benefit American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Programs.
American Legion Grants Pass Post 28
Prices varys depend on order
06:30 PM - 11:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com