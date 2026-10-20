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Halloween Spooktacular

Halloween Spooktacular

American Legion Grants Pass Post 28 is having a Halloween Spooktacular on Sat Oct 31st
Join us on Sat at 206 NW F St Grants Pass for spooky good time from 2-6pm
and a get away from the little goblins houding your front doors. Serving a variety of food and beverages

American Legion Post 28 Grants Pass
Prices varys depend on order
02:00 PM - 06:00 PM on Sat, 31 Oct 2026

Event Supported By

American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Post 28 Grants Pass
206 NW F St
Grants Pass, Oregon 97526
541-474-6400
kimberleewaltz@gmail.com