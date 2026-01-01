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Food Pantry and Lunch Every Wednesday

Food Pantry and Lunch Every Wednesday

We have a wide assortment of food available in the pantry. Bags with staple items are pre-filled, but we will gladly add any special requests if they are available. When you visit, we serve a pretty darned good hot meal in our fellowship hall with salad, pies and desserts. We call it a community lunch. All are welcome.

Wednesday Schedule:
Pantry from 10:30-1 pm
Coffee from 10:30-12:00
Lunch from 12:00-1:00
Kitchen volunteers should arrive by 10:00.

Medford First United Methodist Church
607 W. Main St.
Medford, OR 97504
541-773-3691

Medford First United Methodist Church
0.00
Every 52 weeks through Oct 27, 2027.
Wednesday: 10:30 AM - 01:00 PM

Event Supported By

Medford First United Methodist Church
541-773-3691
churchoffice@medfordumchurch.org
https://medfordumchurch.org/
Medford First United Methodist Church
607 W. Main St.
Medford, Oregon 97501
5417733691
churchoffice@medfordumchurch.org
https://medfordumchurch.org/