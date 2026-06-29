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9-Ball Tournament

9-Ball Tournament

American Legion Grants Pass Post 28 located at 206 NW F St @ 5th St, is having 9-Ball Tournaments every Sunday, starting May 10, at 1:00pm. Standard rules, with a $5.00 buy in for 5 rounds.

There will be food and drinks available for sale.

For questions call 541-474-6400 Monday-Saturday 2:00pm-6:00pm.

Proceeds go for Grants Pass Post 28 American Legion Veteran Programs

American Legion Grants Pass Post 28
$5 for buy in
Every 9 weeks through Aug 30, 2026.
Sunday: 01:00 PM - 04:00 PM

Event Supported By

American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F St
Grants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com