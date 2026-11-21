Tri -Tip Dinner
Tri -Tip Dinner
American Legion Grants Pass Post 28 is having Tri -Tip Dinner on 1st Friday Dec 4th206 NW F St Grants Pass Serving Tri-Tip, Baked Potato, Green Beans, Salad, Roll and Dessert
Stop in on your stroll around town on
Friday, Dec 4th from 4:00-6:00pm
for a great dinner. $20 per plate add $1 for to go.
Reservations by Wed 12/2 by calling 541-474-6400Proceeds benefit American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Programs
American Legion Grants Pass Post 28
$20 per plate
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 4 Dec 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com