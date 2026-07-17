Smoke Tri-Tip Dinner
Smoke Tri-Tip Dinner
American Legion Grants Pass Post 28 is having our 1st Friday Dinner
August 7th
206 NW F St, Grants Pass
Serving Smoked Tri-Tip, Baked Potato, Watermelon Salad and Dessert
RSVP by Thursday August 6th by calling 541-474-6400
4-6 pm. $18 per plate add $1 for to go
Proceeds benefit the American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Program
American Legion Grants Pass Post 28
$18 per plate add $1 for to go
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 7 Aug 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com