Peace Village Festival
Peace Village Festival
Peace Village Festival is a family friendly 3 day event featuring song circles, headline acts, late night electronica, and hot springs.
Tickets at https://peacevillagefestival.org/ Here’s the schedule:
• Friday, 6/26, 4:00 pm ~ Gates Open for the Festiv
Main Stage Schedule ~ Afternoon & Evening
• Friday’s Main Stage / Sacred Meadow Schedule
4:30pm - 5:15pm Opening Ceremony
5:30pm - 7:00pm Aliza Hava
7:30pm - 9:00pm Micaela Kingslight
9:30pm - 11:00pm Alice Di Micele & Force of Nature
• Saturday’s Main Stage / Sacred Meadow Schedule
2:00pm - 3:30pm Family Mystic (Ecstatic Dance Set)
3:30pm - 5:30pm (No Main Stage Music due to wedding next door)
3:45pm - 5:00pm Windsong's Song Circle in Sky Lodge at far end of Sacred Meadow)
5:30pm - 7:00pm Jaya Lakshmi
7:30pm - 9:00pm Max Ribner (on meadow floor, not on stage)
9:30pm - 11:00pm Mike Love
• Sunday’s Main Stage / Sacred Meadow Schedule
3:00pm - 4:30pm Malinka
5:00pm - 6:30pm Sara Tone
7:00pm - 8:30pm Youssoupha Sidibe
9:00pm - 10:30pm YAIMA
Sky Lodge Song Circle Schedule ~ Early Afternoon
• Saturday’s Early Afternoon Song Circle Schedule
1:00pm - 2:00pm Youssoupha Sidibe ~ Sufi Zikr, Senegalese Style
3:45pm - 5:00pm Windsong ~ Songs for Peace & Freedom Choral Workshop
• Sunday’s Early Afternoon Song Circle Schedule
1:00pm - 2:00pm Youssoupha Sidibe ~ Sufi Zikr, Senegalese Style
Late Night in the Casbah Schedule
• Friday Late Night in the Casbah, 'Round the Campfire
11:15pm - 12:30am Max Ribner & Friends ~ Resilient Beings Community Song Circle
12:30am - 1:15am Sam Frampton
1:15am - LATE Late Nite Open Song Circle
• Saturday Late Night in the Casbah, 'Round the Campfire
11:15pm - 12:30am Ian Love ~ Community Song Circle Experience
12:30am - LATE Late Nite Open Song Circle
Late Night in the Community Room Schedule
• Friday Late Nite Electronic Dance & Pool Party
10:30pm Doors Open / Pool & Spa Open
11:00pm - 11:45pm • DROS
12:00pm - 1:15am • MAH ZE TAR
1:30am Pool & Spa Closes
1:30am - 3:00am • YOHM
• Saturday Late Nite Electronic Dance & Pool Party
10:30pm Doors Open / Pool & Spa Open
11:00pm - 12:15am • SASHA ROSE
12:30am -1:45am • NYRUS
1:30am Pool & Spa Closes
2:00am - 3:00am • MERLIN SKY
• Sunday Late Nite Electronic Dance (No Pool Party)
10:30pm Doors Open
10:45pm - 12:15pm Jaya Lakshmi Electronic Dance Set
Renowned Sacred Music & Kirtan Artist, Jaya Lakshmi will take us on.home with a Late Nite Electronic Dance Set with her unique mix of Sacred Music and Chants