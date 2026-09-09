Legion Market Bake Sale
Legion Market Bake Sale
American Legion Grants Pass Unit 28 Auxiliary is having our Legion Market Bake Sale.
Sat Sept 19th from 8am - 1pm and Oct 17th
206 NW F St Grants Pass.
Come and enjoy some Yummy goodies for you and your loved ones.. Cash Only.
Proceeds benefit American Legion Grants Pass Auxiliary Unit 28 Auxiliary Programs
We are looking for Bakers please call 541-474-6400
American Legion Post 28 Grants Pass
Prices varys depend on order
08:00 AM - 01:00 PM, every 2 months on Saturday through Oct 17, 2026.
Event Supported By
American Legion Grants Pass Auxiliary Unit 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Post 28 Grants Pass
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400
kimberleewaltz@gmail.com