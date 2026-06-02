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Legion Market Bake Sale

Legion Market Bake Sale

American Legion Grants Pass Unit 28 Auxiliary is having our Legion Market Bake Sale.
Sat June 13th from 8am - 1pm
206 NW F St Grants Pass.
Come and enjoy some Yummy goodies for you and your loved ones.. Cash Only.
Proceeds benefit American Legion Grants Pass Auxiliary Unit 28 Auxiliary Programs
We are looking for Bakers please call 541-474-640

American Legion Grants Pass Post 28
Prices varys depend on order
08:00 AM - 01:00 PM on Sat, 13 Jun 2026

Event Supported By

American Legion Grants Pass Auxiliary Unit 28
541-474-6400 not business hours leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F St
Grants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com