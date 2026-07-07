Hawaiian Stle Dinner
Hawaiian Stle Dinner
American Legion Grants Pass SAL Squadron 28 is having our Hawaiian Style Dinner on
Friday July 17th:
206 NW F St Grants Pass
Serving from 4-6pm
Serving Kalua Pork, Fried & Steamed Rice, Mac & Pot Salad, Asian Slaw, Roll and Dessert for $18 per plate. Add $1 for to go Reservations Required by the 15th. 541-474-6400
Proceeds benefit the American Legion Squadron 28 Programs
American Legion Grants Pass Post 28
$18 per plate
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 17 Jul 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass SAL SQDN 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com