Hawaiian Stle Dinner

American Legion Grants Pass SAL Squadron 28 is having our Hawaiian Style Dinner on

Friday July 17th:

206 NW F St Grants Pass

Serving from 4-6pm

Serving Kalua Pork, Fried & Steamed Rice, Mac & Pot Salad, Asian Slaw, Roll and Dessert for $18 per plate. Add $1 for to go Reservations Required by the 15th. 541-474-6400

Proceeds benefit the American Legion Squadron 28 Programs

