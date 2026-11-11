Free Veteran Thanksgiving Dinner
Free Veteran Thanksgiving Dinner
American Legion Grants Pass Post 28 is having their Free Thanksgiving Dinner
On Sat Nov 21st serving from 3-6pm
206 NW F St Grants Pass
Serving Turkey and Dressing, Mashed Potatoes and Gravy, Green Bean Casserole, Cranberry Sauce, Roll and Pumpkin Pie
Please Reserve No Later than Wed Nov 18tht by calling 541-474-6400
Meals Will Be served by Reservation Only that are on the RSVP List and is Free to Veterans and their Family.
Donations are Welcome
Proceeds benefit American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Programs.
American Legion Grants Pass Post 28
Free Dinner
03:00 PM - 06:00 PM on Sat, 21 Nov 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com