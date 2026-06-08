Church Rummage Sale THU-SAT June 11-13 Medford +Breakfast and Pie
Church Rummage Sale THU-SAT June 11-13 Medford +Breakfast and Pie
Church Rummage Sale!
Thursday, June 11th 9:00 am - 3:00 pm
Friday, June 12th 9:00 am - 3:00 pm ($5 bag day)
Saturday, June 13th 9:00 am - 11:30 am (Community Giveaways)
Fellowship Hall.
Biscuits & gravy and pie for purchase on Thursday and Friday.
Furniture, kitchenware, tools, kids’ items, home décor, clothing, and craft supplies will be available.
Come find your next treasure at a bargain price!
https://www.facebook.com/events/1525985695525016/1525985702191682
Event by United Women in Faith. Proceeds benefit women, youth and children.
Church Office
United Women in Faith
ChurchOffice@MedfordUMChurch.org
(541) 773-3691
Medford First United Methodist Church
09:00 AM - 03:00 PM, every day through Jun 13, 2026.
Event Supported By
Medford First United Methodist Church's United Women in Faith
541-773-3691
churchoffice@medfordumchurch.org
Medford First United Methodist Church
607 W. Main St.Medford, Oregon 97501
5417733691
churchoffice@medfordumchurch.org