Attend a free plan comparison event! Upcoming Medicare Open Enrollment: October 15 - December 7
Attend a free plan comparison event! Upcoming Medicare Open Enrollment: October 15 - December 7
The Medicare Annual Enrollment Period (AEP) runs from October 15 through December 7. During this time, Medicare beneficiaries can review and make changes to their Part D Prescription Drug and Medicare Advantage (Part C) coverage for the upcoming year.
Get free assistance from a HICAP Medicare Counselor comparing Prescription Drug Plans & Medicare Advantage Plans offered in 2027!
Event Details:
Medicare Open Enrollment PDP Drop-In Clinic
Friday 10/30/2026 10:00 AM - 4:00 PM
Drop-In Sessions: 10am-11am * 11am-12pm * 12pm-1pm * 1pm-2pm * 2pm-3pm * 3pm-4pm
Enloe Conference Center - 1528 Esplanade, Chico
Enloe Conference Center
10:00 AM - 04:00 PM on Fri, 30 Oct 2026
Event Supported By
Passages HICAP
530-898-6715
vbreannan@csuchico.edu
Enloe Conference Center
1528 EsplanadeChico, California 95928