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1st Friday Dinner Pasta Bar

1st Friday Dinner Pasta Bar

Good Morning,

American Legion Grants Pass Post 28 is having our 1st Friday Dinner on Sept 4th. Plus Breakfast on Sat from 9-11am and after Lunch starting at noon and 9-Ball on Sunday starting at 12am
Here are the details.
Thank you
Kim

American Legion Grants Pass Post 28 is having our 1st Friday Dinner
Sept 4th
206 NW F St, Grants Pass

First Friday Dinner 9/4/26
Pasta Bar
Choice of Red or White Sauce
Choice of Protein- Chicken, Beef Meatballs
Green Salad with choice of dressing

Serving 4-6pm $15 per plate ad $1 for to go

Please RSVP by Thursday Sept 3rd

Proceeds benefit the American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Programs

American Legion Grants Pass Post 28
$15 per plate
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 4 Sep 2026

Event Supported By

American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F St
Grants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com