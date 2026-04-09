1st Friday Dinner Pasta Bar
1st Friday Dinner Pasta Bar
Good Morning,
American Legion Grants Pass Post 28 is having our 1st Friday Dinner on Sept 4th. Plus Breakfast on Sat from 9-11am and after Lunch starting at noon and 9-Ball on Sunday starting at 12am
Here are the details.
Thank you
Kim
American Legion Grants Pass Post 28 is having our 1st Friday Dinner
Sept 4th
206 NW F St, Grants Pass
First Friday Dinner 9/4/26
Pasta Bar
Choice of Red or White Sauce
Choice of Protein- Chicken, Beef Meatballs
Green Salad with choice of dressing
Serving 4-6pm $15 per plate ad $1 for to go
Please RSVP by Thursday Sept 3rd
Proceeds benefit the American Legion Grants Pass Post 28 Veteran Programs
American Legion Grants Pass Post 28
$15 per plate
04:00 PM - 06:00 PM on Fri, 4 Sep 2026
Event Supported By
American Legion Grants Pass Post 28
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com
American Legion Grants Pass Post 28
206 NW F StGrants Pass, Oregon 97526
541-474-6400 if voice mail leave a message
kimberleewaltz@gmail.com