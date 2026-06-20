Healing: A Creative Writing & Art Workshop for Women
Healing: A Creative Writing & Art Workshop for Women
Give yourself an afternoon of creative retreat time. We will use writing prompts and simple art exercises to explore the theme of healing in our lives and our writing. If you are interested in writing as a form of creative expression, working on a piece of writing, or simply curious about the possibilities, join us. This workshop includes writing prompts, simple art activities, and time for connection
Some scholarships available.
To register, email michelle.st.romain.wilson@gmail.com. To learn more about Michelle and Women Write retreats, visit https://michellestromain.com/events-workshops
Jacksonville Community Center
$30
01:00 PM - 03:00 PM on Sun, 26 Jul 2026
Event Supported By
Jacksonville Community Center
5417022585
info@jacksonvillecommunitycenter.org
Jacksonville Community Center
160 E Main StJacksonville, Oregon 97530
5417022585
info@jacksonvillecommunitycenter.org