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Healing: A Creative Writing & Art Workshop for Women

Healing: A Creative Writing & Art Workshop for Women

Give yourself an afternoon of creative retreat time. We will use writing prompts and simple art exercises to explore the theme of healing in our lives and our writing. If you are interested in writing as a form of creative expression, working on a piece of writing, or simply curious about the possibilities, join us. This workshop includes writing prompts, simple art activities, and time for connection

Some scholarships available.
To register, email michelle.st.romain.wilson@gmail.com. To learn more about Michelle and Women Write retreats, visit https://michellestromain.com/events-workshops

Jacksonville Community Center
$30
01:00 PM - 03:00 PM on Sun, 26 Jul 2026
Get Tickets

Event Supported By

Jacksonville Community Center
5417022585
info@jacksonvillecommunitycenter.org
jacksonvillecommunitycenter.org
Jacksonville Community Center
160 E Main St
Jacksonville, Oregon 97530
5417022585
info@jacksonvillecommunitycenter.org
https://jacksonvillecommunitycenter.org/programs/