Handmade Moments presented by Ashland Folk Collective

Handmade Moments blends ornate instrumentation, soulful vocals, and playful beatboxing into vibrant modern American roots music.

Handmade Moments is a fearless, all weather duo based in New Orleans, LA. Anna Moss and Joel Ludford’s endearing personalities guide us through diverse musical flavors of American music. They serve up ornate instrumentation and simple, yet sophisticated songcraft. Their live show offers a memorable mix of intoxicating vocals, bass clarinet, saxophone, sousaphone, guitar, upright bass, and tag team beatboxing.

"Moss and Ludford are masters at sneaking heavy messages into lighthearted melodies and arrangements, Moss’ bass clarinet functioning like a cheerful Trojan Horse to deliver a grim truth to the listener."
– No Depression

Doors 6:00 Show 7:00 PM

Bring your own Seating! Blankets or Chairs!

Food & Drinks available for purchase!

Please leave pets at home!

No Refunds.

Fry Family Farm
$30-$35
07:00 PM - 10:00 PM on Thu, 18 Jun 2026
Event Supported By

Ashland Folk Collective
ashlandfolkcollective@gmail.com
www.ashlandfolkcollective.com

Artist Group Info

Handmade Moments
caseywebbert@gmail.com
https://www.handmademomentsmusic.net/
Fry Family Farm
2184 Ross Lane
Medford, Oregon