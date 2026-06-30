ECMS Summer Music Festival Mainstage Concert
ECMS Summer Music Festival Mainstage Concert
Hear the world premiere of Elena Ruehr's "Sixth Piano Trio," co-commissioned by the Eureka Chamber Music Series and the San Francisco based Ensemble for These Times, and played by Tom Stone, Sophie Shao, and Amy I-Lin Cheng. Also on the program, hear Anton Webern's romantic "Langsamer Satz" string quartet and his "Five Pieces for String Quartet, Op. 5," both performed by the Balourdet Quartet, as well as the powerful "Transfigured Night for String Sextet, Op. 4" by Arnold Schoenberg, inspired by the poem "Verklärte Nacht" by the German symbolist and expressionist writer Richard Dehmel.
Calvary Lutheran Church, Eureka
$40 General, $10 Students
07:30 PM - 09:30 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Eureka Chamber Music Series
707-273-6975
admin@eurekachambermusic.org
Calvary Lutheran Church, Eureka
716 South AvenueEureka, California 95503
707-273-6975
admin@eurekachambermusic.org