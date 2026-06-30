Classes about Mental Illness for Family Members
Classes about Mental Illness for Family Members
Mental Illness in the family? Eight session free Family to Family course for family members offered in Eureka on Tuesday evenings starting September 8 and ending October 29-exact time TBD. Find community support in a confidential setting. Offered by NAMI-Humboldt (National Alliance on Mental Illness) Sign up now by contacting Judy at namihumboldtf2f@gmail.com or phone/text Edith at 707-498-4005
Professional Building Eureka
06:00 PM - 08:00 PM, every day through Sep 29, 2026.
Event Supported By
NAMI Humboldt County (National Alliance on Mental Illness
707-822-4335
nami.humboldt@gmail.com
Artist Group Info
dhartridge@att.net
Professional Building Eureka
507 F StEureka, California 95501
707-444-1600
nami.humboldt@gmail.com