14th Annual Artisans’ Holiday Faire at Lorna Byrne Middle School Gym, Junction at Lister, Cave Junction. 10 to 5 Saturday, Dec. 12th and 10 to 3 Sunday, Dec. 13th. Free Admission! Over 40 vendors of handmade gifts! Live Music, Kids Activities, Snack Bar. Vendor Deadline is Dec. 4: 541-218-8501 or cjartwalk@gmail.com.