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15th World Digital Pathology, Diagnostics & AI UCG Congress & Exhibition

15th World Digital Pathology, Diagnostics & AI UCG Congress & Exhibition

Novotel Al Barsha, Dubai
08:00 AM - 06:00 AM on Mon, 1 Feb 2027
Get Tickets

Event Supported By

Utilitarian Conferences Gathering
2076890407
pathology@universeconferences.com
https://pathology.universeconferences.com/

Artist Group Info

Dr. Khadija Al Amira
drkhadijaalamira@gmail.com
https://digital-pathology.ucgconferences.com/
Novotel Al Barsha, Dubai
Novotel Al Barsha, Dubai
Novotel Al Barsha, Dubai, California 000000
551792927
drkhadijaalamira@gmail.com
https://digital-pathology.ucgconferences.com/