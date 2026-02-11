15th World Digital Pathology, Diagnostics & AI UCG Congress & Exhibition
15th World Digital Pathology, Diagnostics & AI UCG Congress & Exhibition
Novotel Al Barsha, Dubai
08:00 AM - 06:00 AM on Mon, 1 Feb 2027
Event Supported By
Utilitarian Conferences Gathering
2076890407
pathology@universeconferences.com
Artist Group Info
Dr. Khadija Al Amira
drkhadijaalamira@gmail.com
Novotel Al Barsha, Dubai
Novotel Al Barsha, DubaiNovotel Al Barsha, Dubai, California 000000
551792927
drkhadijaalamira@gmail.com