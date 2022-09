Featured Works - October 2022

Featured Works for October – First Concert

(*Indicates October birthday)

Oct 3 M Steve Reich*: Eight Lines

Oct 4 T Ernest Bloch: Voice in the Wilderness

Oct 5 W Eduard Franck*: Violin Sonata in A major

Oct 6 T George Frideric Handel: Concerto Grosso in E minor

Oct 7 F Wilhelm Bernhard Molique*: Concertino for Oboe and Orchestra

Oct 10 M Paul Creston*: Partita for Flute, Violin & Strings

Oct 11 T R. Nathaniel Dett*: Cinnamon Grove

Oct 12 W Ralph Vaughan Williams*: Fantasia for Piano and Orchestra

Oct 13 T Alexander Gretchaninoff*: Early Morning

Oct 14 F Gustav Mahler: Adagio from Symphony No. 10

Oct 17 M Christoph Willibald von Gluck: Selections from “Don Juan”

Oct 18 T Baldassare Galuppi*: Piano Sonata No. 10

Oct 19 W John Adams: Gnarly Buttons

Oct 20 T Arnold Bax: Tintagel

Oct 21 F Jean Sibelius: Symphony No. 3

Oct 24 M Ferdinand Hiller*: Piano Concerto No. 2

Oct 25 T Joaquín Turina: Ritmos

Oct 26 W William Schuman: New England Triptych

Oct 27 T Georg Anton Kreüsser*: Flute Quintet in C major

Oct 28 F William Grant Still: Symphony No. 1; “Afro-American”

Oct 31 M Alexander Borodin*: Petite Suite

Featured Works for October – Siskiyou Music Hall

(*Indicates October birthday)

Oct 3 M Paul Dukas*: Symphony in C major

Oct 4 T Johann Sebastian Bach: English Suite in D minor

Oct 5 W Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 41; “Jupiter”

Oct 6 T Karol Szymanowski*: Sonata for Violin & Piano, Op. 9

Oct 7 F Luigi Boccherini: Cello Concerto in D major

Oct 10 M Giuseppe Verdi*: String Quartet in E minor

Oct 11 T Leopold Kozeluch: Piano Concerto No. 5

Oct 12 W Sylvius Leopold Weiss*: Lute Suite in D minor

Oct 13 T Sergey Taneyev: Symphony No. 4

Oct 14 F Alexander Zemlinsky*: The Mermaid

Oct 17 M Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1

Oct 18 T Sergei Prokofiev: Violin Concerto No. 1

Oct 19 W Modest Mussorgsky: Pictures At An Exhibition

Oct 20 T Johannes Brahms: String Sextet No. 1

Oct 21 F Franz Liszt*: Symphonic Fantasy on “Lelio”

Oct 24 M Franz Schubert: Piano Trio in B flat major

Oct 25 T Georges Bizet*: Symphony in C major

Oct 26 W Ermanno Wolf-Ferrari: Violin Sonata No. 1

Oct 27 T Sergei Rachmaninov: Piano Concerto No. 2

Oct 28 F Johann Gottlieb Graun: Viola da Gamba Concerto

Oct 31 M Halloween Spooktacular