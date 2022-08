Featured Works - September 2022

Featured Works for September – First Concert

(*Indicates September birthday)

Sep 1 T Engelbert Humperdinck*: Music from Königskinder (The Royal Children)

Sep 2 F Georg Böhm*: Overture in D major

Sep 5 M Amy Beach*: Suite for Two Pianos on “Old Irish Melodies”

Sep 6 T Ralph Vaughan Williams: Fantasia on a Theme by Thomas Tallis

Sep 7 W Madeleine Dring*: Three Piece Suite

Sep 8 T Antonin Dvorák*: The Wood Dove

Sep 9 F Michael Torke: Telephone Book

Sep 12 M Dmitri Shostakovich*: Piano Concerto No. 2

Sep 13 T Clara Schumann*: Piano Sonata

Sep 14 W Michael Haydn*: Sinfonia in C major

Sep 15 T Frank Martin*: Five Ariel Songs

Sep 16 F Paul Taffanel*: Wind Quintet

Sep 19 M Johannes Brahms: Clarinet Sonata No. 2

Sep 20 T Franz Ignaz Beck: Sinfonia in D major

Sep 21 W Gustav Holst*: A Moorside Suite

Sep 22 T Jennifer Higdon: Autumn Music

Sep 23 F Frédéric Chopin: Variations on “Là ci darem la mano”

Sep 26 M Daniel Asia: Symphony No. 2; “Celebration Symphony”

Sep 27 T Joseph Haydn: Sinfonia Concertante

Sep 28 W Joachín Turina: Piano Quartet

Sep 29 T Jacques-Martin Hotteterre*: Troisième Suite in D major

Sep 30 F Charles Villiers Stanford*: Violin Sonata No. 1

Featured Works for September – Siskiyou Music Hall

(*Indicates September birthday)

Sep 1 T Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet, K. 458; “The Hunt”

Sep 2 F Mihaly Mosonyi*: Piano Trio in B flat major

Sep 5 M Giacomo Meyerbeer*: Ballet from “Robert le Diable”

Sep 6 T Franz Liszt: Two Episodes from Lenau’s Faust

Sep 7 W Sergei Rachmaninov: Rhapsody on a Theme of Paganini

Sep 8 T Luigi Cherubini*: String Quartet No. 3

Sep 9 F Carl Maria von Weber: Piano Concerto No. 1

Sep 12 M Julius Rietz: Fantasy for Cello & Orchestra

Sep 13 T Ludwig van Beethoven: Trio in A minor

Sep 14 W Francis Edward Bache*: Piano Concerto in E major

Sep 15 T Anton Webern: Im Sommerwind

Sep 16 F Johannes Brahms: Symphony No. 1

Sep 19 M Camille Saint-Saëns: Organ Symphony

Sep 20 T Johann Baptist Vanhal: String Quartet No. 3

Sep 21 W Richard Wagner: Orchestral Scenes from Götterdämmerung

Sep 22 T Michael Torke*: Tahiti

Sep 23 F Josef Suk: The Ripening

Sep 26 M Jan van Gilse: Symphony No. 4

Sep 27 T Franz Schubert: Piano Sonata in A major

Sep 28 W Georg Philipp Telemann: Flute Quartet No. 3

Sep 29 T Gustav Holst: The Planets

Sep 30 F Johann Svendsen*: Symphony No. 1