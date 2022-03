Featured Works - March 2022

Featured Works for March – First Concert

(*Indicates March birthday)

Mar 1 T Laura Netzel*: Suite for Violin and Piano

Mar 2 W Bedrich Smetana*: Hakon Jarl

Mar 3 T Margaret Bonds*: The Ballad of the Brown King

Mar 4 F Alexander Glazunov: Violin Concerto

Mar 7 M Maurice Ravel*: Gaspard de la nuit

Mar 8 T Florence Price: The Mississippi River

Mar 9 W Josef Myslivecek*: Concertino in E flat major

Mar 10 T Pablo de Sarasate*: Fantasy on “Carmen”

Mar 11 F Henry Cowell*: Variations for Two Violas and Strings

Mar 14 M Georg Philipp Telemann*: Overture in F major; “Alster Echo”

Mar 15 T Henriëtte Bosmans: Concertino for Piano and Orchestra

Mar 16 W Ruth Gipps: Quintet for Oboe, Clarinet and String Trio

Mar 17 T Augusta Holmès: Ireland

Mar 18 F Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre: Violin Sonata in D minor

Mar 21 M Johann Sebastian Bach*: Cello Suite No. 2

Mar 22 T Susan Spain-Dunk: Suite for Strings

Mar 23 W Ralph Vaughan Williams: Phantasy Quintet

Mar 24 T Jean Sibelius: Symphony No. 7

Mar 25 F Fanny Mendelssohn: Easter Sonata

Mar 28 M Amy Beach: Variations on Balkan Themes

Mar 29 T Ludwig van Beethoven: “Leonore” Overture No. 3

Mar 30 W Johann Wilhelm Wilms*: String Quartet in G minor

Mar 31 T Jennifer Higdon: Dance Card

Featured Works for March – Siskiyou Music Hall

(*Indicates March birthday)

Mar 1 T Josef Guretsky*: Violin Concerto in D major

Mar 2 W Kurt Weill*: Symphony No. 2

Mar 3 T Nicolo Porpora*: Cello Concerto in G major

Mar 4 F Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 27

Mar 7 M Johannes Brahms: Symphony No. 4

Mar 8 T Carl Philipp Emanuel Bach*: Double Concerto in F major

Mar 9 W Barbara Harbach: Symphony No. 1; “Retourner”

Mar 10 T Anton Arensky: Suite No. 3, “Variations in C major”

Mar 11 F Louise Farrenc: Violin Sonata No. 2

Mar 14 M Franz Schubert: String Quartet in A minor, “Rosamunde”

Mar 15 T Carl Reinecke: Piano Concerto No. 1

Mar 16 W Vitezslava Kapralova: Military Sinfonietta

Mar 17 T Charles Villiers Stanford: Piano Concerto No. 1

Mar 18 F Fanny Mendelssohn: Sonata in G minor

Mar 21 M Johann Sebastian Bach*: Orchestral Suite No. 2

Mar 22 T Sergei Rachmaninov: Symphonic Dances

Mar 23 W Teresa de Rogatis: Sonatina

Mar 24 T Francesca LeBrun*: Sonata No. 2

Mar 25 F Emilie Mayer: Symphony No. 4

Mar 28 M Antonin Dvorák: String Quartet No. 10

Mar 29 T Agathe Backer Grondahl: Suite for Piano

Mar 30 W Henri Dutilleux: L’Arbre des Songes

Mar 31 T Franz Joseph Haydn*: Cello Concerto in C major