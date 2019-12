Featured Works - January 2020

Featured Works for January – First Concert

(*Indicates January birthday)

Jan 1 W New Year’s Day Live From Vienna

Jan 2 T Mily Balakirev*: Tamara

Jan 3 F Ludwig van Beethoven: Piano Concerto No. O

Jan 6 M Henri Herz*: Piano Concerto No. 4

Jan 7 T Francis Poulenc*: Suite from "Les Biches "

Jan 8 W Archduke Rudolph*: Variations on a Theme By Weigl

Jan 9 T Claude Debussy: Estampes

Jan 10 F Louis Massonneau*: Oboe Quartet in F major

Jan 13 M Christoph Graupner*: Suite in F major

Jan 14 T Maurice Ravel: Piano Concerto in G major

Jan 15 W Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 17

Jan 16 T George Frideric Handel: Sinfonia to "Saul"

Jan 17 F Johann Gottfried Müthel*: Concerto in G major

Jan 20 M Guillaume Lekeu*: Adagio for Strings

Jan 21 T Franz Schreker: Symphonic Interlude from “Der Schatzgräber”

Jan 22 W Leslie Bassett*: Horn Sonata

Jan 23 T Carlos Chávez: Sinfonia India

Jan 24 F Franz Liszt: Réminiscences des Puritains

Jan 27 M Jerome Kern*: Mark Twain – Portrait for Orchestra

Jan 28 T John Tavener*: The Last Sleep of the Virgin

Jan 29 W Georg Christoph Wagenseil*: Concerto for Harp, Two Violins and Cello

Jan 30 T Aaron Copland: Suite from “Billy the Kid”

Jan 31 F Franz Schubert*: Wanderer Fantasie

Featured Works for January – Siskiyou Music Hall

(*Indicates January birthday)

Jan 1 W Felix Mendelssohn: Symphony No. 3, “Scottish”

Jan 2 T Brenton Broadstock: Made In Heaven

Jan 3 F Franz Joseph Haydn: String Quartet Op. 76, No. 6

Jan 6 M Max Bruch*: Violin Concerto No. 3

Jan 7 T Sigismund Thalberg*: Piano Concerto in F minor

Jan 8 W Johannes Brahms: Double Concerto

Jan 9 T Thomas Knowles Paine*: Symphony No. 1

Jan 10 F Johann Sebastian Bach: Partita No. 4

Jan 13 M Vasily Kalinnikov*: Symphony No. 1

Jan 14 T Florent Schmitt: Florent Schmitt: Antoine et Cléopâtre

Jan 15 W Johann Gottlieb Graun: Viola da Gamba Concerto in A major

Jan 16 T Sergei Rachmaninov: Symphony No. 3

Jan 17 F Johann Adolph Hasse: L’Armonica

Jan 20 M Ernest Chausson*: Symphony in B flat major

Jan 21 T Erich Wolfgang Korngold: Piano Concerto for the Left Hand

Jan 22 W Ludwig van Beethoven: Serenade

Jan 23 T Muzio Clementi*: Sonata Quasi Concerto in C major

Jan 24 F ETA Hoffmann*: Music from the ballet “Arlequin”

Jan 27 M Wolfgang Amadeus Mozart*: Piano Concerto No. 25

Jan 28 T Eduard Lalo*: Cello Concerto in D minor

Jan 29 W Salomon Jadassohn: Symphony No. 4

Jan 30 T Felix Mendelssohn: String Symphony No. 11

Jan 31 F Franz Schubert*: Symphony No. 2