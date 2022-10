Featured Works - November 2022

Featured Works for November – First Concert

(*Indicates November birthday)

Nov 1 T Johan Wagenaar*: Frithjof’s Sea Journey

Nov 2 W Karl Ditters von Dittersdorf*: Symphony in C major

Nov 3 T Franz Liszt: Concert Fantasy on Themes from Bellini’s “La Sonnambula”

Nov 4 F Hector Berlioz: Selections from “Les Troyens”

Nov 7 M William Alwyn*: Elizabethan Dances

Nov 8 T Friedrich Kalkbrenner*: Piano Sonata in C major

Nov 9 W Wolfgang Amadeus Mozart: String Quartet No. 17; “The Hunt”

Nov 10 T François Couperin*: Neuvième Concert

Nov 11 F Carl Joseph Toeschi*: Sinfonia in D major

Nov 14 M Aaron Copland*: Suite from “The Red Pony”

Nov 15 T Eugen d’Albert: Prologue to “Tiefland”

Nov 16 W Rodolphe Kreutzer*: Violin Concerto No. 7

Nov 17 T Ernst von Dohnányi: Ruralia hungarica

Nov 18 F Richard Strauss: Suite in B flat major

Nov 21 M Sigfrid Karg-Elert*: Impressions exotiques

Nov 22 T Benjamin Britten*: The Young Person’s Guide to the Orchestra

Nov 23 W Manuel de Falla*: Homenajes

Nov 24 T David Diamond: Rounds for String Orchestra

Nov 25 F Johannes Brahms: Variations on a Theme of Paganini

Nov 28 M Ferdinand Ries*: Cello Sonata in F major

Nov 29 T Jean-Baptiste Lully*: Suite from “Roland”

Nov 30 W Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme

Featured Works for November – Siskiyou Music Hall

Nov 1 T Frederic Chopin: Piano Concerto No. 2

Nov 2 W Dmitri Shostakovich: Symphony No,

Nov 3 T Johannes Brahms: Symphony No. 1

Nov 4 F Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 36, “Linz”

Nov 7 M Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No. 3

Nov 8 T Franz Schubert: Piano Quintet in A major, “Trout”

Nov 9 W Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez

Nov 10 T Johann Sebastian Bach: Orchestral Suite in C major

Nov 11 F Don Gillis: An American Symphony

Nov 14 M Johann Nepomuk Hummel*: Bassoon Concerto in F major

Nov 15 T Ludwig van Beethoven: Symphony No. 4

Nov 16 W William Levi Dawson: Negro Folk Symphony

Nov 17 T Luigi Cherubini: String Quartet No. 4

Nov 18 F Carl Maria von Weber*: Clarinet Concerto No. 2

Nov 21 M Alexander Glazunov: Symphony No. 4

Nov 22 T Frantisek Benda*: Violin Concerto in D major

Nov 23 W Hector Berlioz: Harold In Italy

Nov 24 T Thanksgiving Special: Giving Thanks

Nov 25 F Richard Strauss: Piano Quartet in C minor

Nov 28 M Sergei Rachmaninov: Piano Concerto No. 3

Nov 29 T Roberto Sierra: Sinfonia No. 3, “La Salsa”

Nov 30 W Anton Eberl: Piano Concerto in C major