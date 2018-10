Featured Works - October 2018

Featured Works for October – First Concert

(*Indicates October birthday)

Oct 1 M Paul Dukas*: La Péri

Oct 2 T Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 11

Oct 3 W Aaron Copland: Duo for Flute and Piano

Oct 4 T Manuel Ponce: Concierto del Sur

Oct 5 F Eduard Franck*: Violin Sonata in E major

Oct 8 M Ludwig van Beethoven: “Moonlight” Sonata

Oct 9 T Einojuhani Rautavaara*: Suite for Strings

Oct 10 W George Frideric Handel: Concerto Grosso in D major

Oct 11 T R. Nathaniel Dett*: In the Bottoms Suite

Oct 12 F Silvius Leopold Weiss*: Sonata No. 5 in G major

Oct 15 M Claude Debussy: La Mer

Oct 16 T Jan Dismas Zelenka*: Trio Sonata in F major

Oct 17 W Felix Mendelssohn: Piano Concerto No. 1

Oct 25 T Joaquín Turina: Ritmos

Oct 26 F Dmitri Shostakovich: The Age of Gold

Oct 29 M Alexander Glazunov: Piano Concerto No. 2

Oct 30 T Franz Schubert: Symphony No. 8; “Unfinished”

Oct 31 W Alan Hovhaness: Mysterious Mountain

Featured Works for October – Siskiyou Music Hall

(*Indicates October birthday)

Oct 1 M Edward Elgar: Symphony No. 3

Oct 2 T Antonin Dvorák: Piano Quartet in D major

Oct 3 W Johann Friedrich Fasch: Overture in B flat major

Oct 4 T Joseph Holbrooke: Piano Concerto No. 1

Oct 5 F Ferdinand Ries: Symphony No. 4

Oct 8 M Bernard Molique*: String Quartet No. 1

Oct 9 T Giuseppe Verdi*: Verdiana

Oct 10 W Johann Baptist Vanhal: Violin Concerto in G major

Oct 11 T Sergei Rachmaninov: Cello Sonata in G minor

Oct 12 F Ralph Vaughan Williams*: Symphony No. 6

Oct 15 M Bernhard Henrik Crusell*: Clarinet Concerto No. 2

Oct 16 T Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Symphony No. 5

Oct 17 W Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Concerto No. 5

Oct 25 T Georges Bizet*: Symphony in C major

Oct 26 F Niccolò Paganini*: Violin Concerto No. 3

Oct 29 M Friedrich Gernsheim: Piano Quintet in B minor

Oct 30 T Meredith Willson: Symphony No. 2, “The Missions of California”

Oct 31 W Ludwig van Beethoven: “Ghost Trio”