Featured Works - April 2020

Featured Works for April – First Concert

(*Indicates April birthday)

Apr 1 W Giuseppe Verdi: String Quartet

Apr 2 T Auguste Enna: Hans Christian Andersen Overture

Apr 3 F Mario Castelnuovo-Tedesco*: Concerto da camera

Apr 6 M André Cardinal Destouches*: Les élémens

Apr 7 T Georg Druschetzky*: Oboe Quartet in C major

Apr 8 W Dmitri Shostakovich: Suite from “The Bolt”

Apr 9 T Georg Matthias Monn*: Cello Concerto

Apr 10 F Gabriel Fauré: Masques et Bergamasques

Apr 13 M Félicien David*: Piano Trio No. 2

Apr 14 T Roy Harris: Symphony No. 6

Apr 15 W Sergei Prokofiev: Visions Fugitives

Apr 16 T Arthur Foote: Suite for Strings

Apr 17 F Johann David Heinichen*: Concerto in G major

Apr 20 M Maurice Ravel: Ma Mère l’Oye

Apr 21 T Randall Thompson*: The Testament of Freedom

Apr 22 W Antonio Rosetti: Oboe Concerto in C major

Apr 23 T Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Hamlet

Apr 24 F Charles Ives: String Quartet No. 1; “From the Salvation Army”

Apr 27 M Hyacinthe Jadin*: String Quartet in E flat major

Apr 28 T Antonín Dvorák: In Nature’s Realm

Apr 29 W Anatole Liadov*: Variations on a Theme of Glinka

Apr 30 T Ellen Taafe Zwilich*: Prologue and Variations

Featured Works for April – Siskiyou Music Hall

Apr 1 W Ferruccio Busoni*: Symphonic Suite

Apr 2 T Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1

Apr 3 F Edvard Grieg: Piano Concerto in A minor

Apr 6 M Elias Parish Alvars: Harp Concerto in G minor

Apr 7 T Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1

Apr 8 W Edward Elgar: Violin Concerto in B minor

Apr 9 T Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Swan Lake Suite

Apr 10 F Eugene D’Albert*: Symphony in F major

Apr 13 M William Sterndale Bennett*: Piano Concerto No. 4

Apr 14 T Friedrich Gernsheim: Symphony No. 2

Apr 15 W Johann Friedrich Fasch*: Overture in D minor

Apr 16 T Gaspard Fritz: Sinfonia No. 2

Apr 17 F Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1; Liszt Transcription

Apr 20 M Nicolai Miaskovsky*: Violin Concerto in D minor

Apr 21 T Antonin Dvorak: Symphony No. 8

Apr 22 W Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet in E flat major

Apr 23 T Johannes Brahms: Symphony No. 3

Apr 24 F Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1

Apr 27 M Ignaz Pleyel: Nonett in G major

Apr 28 T Franz Schubert: Piano Trio in E Flat major

Apr 29 W Franz Joseph Haydn: Symphony No. 99

Apr 30 T Ludwig van Beethoven: Symphony No. 1