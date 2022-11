Featured Works - December 2022

Featured Works for December – First Concert

(*Indicates December birthday)

Dec 1 T Agathe Backer Grøndahl*: Suite for Piano

Dec 2 F Johannes Brahms: Violin Sonata No. 2

Dec 5 M Víteslav Novák*: Eternal Longing

Dec 6 T Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Capriccio Italien

Dec 7 W Ernst Toch*: Cello Sonata

Dec 8 T Bohuslav Martinu*: Sinfonia Concertante

Dec 9 F Émile Waldteufel*: Madeleine

Dec 12 M Maurice Ravel: La Valse

Dec 13 T George Gershwin: An American in Paris

Dec 14 W Ron Nelson*: Courtly Airs and Dances

Dec 15 T Michel-Richard Delalande*: Premier Caprice

Dec 16 F Ludwig van Beethoven*: String Quartet No. 16

Dec 19 M Samuel Adler: The Flames of Freedom

Dec 20 T Vagn Holboe*: Trombone Concerto

Dec 21 W Sergei Prokofiev: Winter Bonfire

Dec 22 T Carl Friedrich Abel*: Symphony in C major

Dec 23 F Victor Hely-Hutchinson: A Carol Symphony

Dec 26 M Franz Liszt: Reminiscences de Lucrezia Borgia

Dec 27 T Ernest Chausson: Poème

Dec 28 W Julius Rietz*: Fantaisie for Cello and Orchestra

Dec 29 T Karl Czerny: Notturno brilliant in E flat major

Dec 30 F Dmitri Kabalevsky*: Piano Concerto No. 3

Featured Works for December – Siskiyou Music Hall

(*Indicates December birthday)

Dec 1 T Franz Xaver Richter*: Trumpet Concerto in D major

Dec 2 F Jacob Rosenhain*: Piano Concerto in D minor

Dec 5 M Frédéric Chopin: Piano Concerto No. 1

Dec 6 T Henriëtte Bosmans*: Concertino for Piano & Orchestra

Dec 7 W Hermann Goetz*: Quartet in E major

Dec 8 T Franz Xaver Dussek*: Sinfonia in B flat major

Dec 9 F Leonard Bernstein: West Side Story Suite

Dec 12 M Hector Berlioz*: Symphonie Fantastique

Dec 13 T Radames Gnattali: Sonatina No. 1 for Guitar

Dec 14 W Heitor Villa-Lobos: Discovery of Brazil Suite No. 4

Dec 15 T Johann Sebastian Bach: French Overture in B minor

Dec 16 F Ludwig van Beethoven*: Piano Concerto No. 5, “Emperor"

Dec 19 M Cesar Franck: Cello Sonata

Dec 20 T Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Orchestral Suite No. 1

Dec 21 W Zdenek Fibich*: Symphony No. 4

Dec 22 T Josef Wölfl*: Piano Sonata in C minor

Dec 23 F William Henry Fry: Santa Claus Symphony

Dec 26 M Franz Clement: Violin Concerto in D major

Dec 27 T Cayetano Brunetti: Oboe Sextet No. 3

Dec 28 W Joseph Haydn: Symphony No. 99

Dec 29 T Johannes Brahms: String Quartet No. 1 in C minor

Dec 30 F Pavel Wranitzky*: Trio Concertant No. 3 in G major