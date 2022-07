Featured Works - August 2022

Featured Works for August – First Concert

(*Indicates August birthday)

Aug 1 M Jerome Moross*: Suite from “The Proud Rebel”

Aug 2 T Hugo Alfvén: Midsummer Vigil

Aug 3 W Ludwig van Beethoven: Sonata No. 8; “Pathétique”

Aug 4 T William Schuman*: An American Hymn

Aug 5 F Friederich August Kummer*: Cello Duet, Op. 22, No. 2

Aug 8 M Cécile Chaminade*: Six Études de Concert

Aug 9 T Howard Hanson: Nymphs and Satyr Ballet Suite

Aug 10 W Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik

Aug 11 T Richard Strauss: Horn Concerto No. 2

Aug 12 F Franz Schubert: String Trio in B flat major

Aug 15 M Samuel Coleridge-Taylor*: Petite Suite de Concert

Aug 16 T Gabriel Pierné*: Poëme symphonique

Aug 17 W Henri Tomasi*: Trumpet Concerto

Aug 18 T Benjamin Godard*: Des scenes Italiennes

Aug 19 F Alberto Ginastera: Suite from Estancia”

Aug 22 M Claude Debussy*: Sonata for flute, viola & harp

Aug 23 T Ralph Vaughan Williams: Norfolk Rhapsody No. 1

Aug 24 W Joseph Haydn: Piano Trio in E flat major

Aug 25 T Leonard Bernstein*: Facsimile

Aug 26 F Karl Kohaut*: Concerto in F major

Aug 29 M Edvin Kallstenius*: A Summernight’s Serenade

Aug 30 T David Maslanka*: In Memoriam

Aug 31 W Amilcare Ponchielli*: Quartetto

Featured Works for August – Siskiyou Music Hall

(*Indicates August birthday)

Aug 1 M Luigi Boccherini: Symphony No. 2

Aug 2 T Arthur Bliss*: Piano Concerto in B flat major

Aug 3 W Wolfgang Amadeus Mozart: Posthorn Serenade

Aug 4 T Prince Louis Ferdinand of Prussia: Octet in F major

Aug 5 F Jacob Rosenhain: Piano Concerto in D minor

Aug 8 M Johann Sebastian Bach: Sonata in C major

Aug 9 T Reynaldo Hahn*: Concerto Provençal

Aug 10 W William Henry Fry*: Niagara Symphony

Aug 11 T Heinrich Ignaz Biber*: Mensa Sonora

Aug 12 F Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Piano Concerto No. 2

Aug 15 M Marin Marais: Suite in D major

Aug 16 T Igor Stravinsky: “The Firebird” Suite

Aug 17 W Johann Nepomuk Hummel: Clarinet Quartet

Aug 18 T Henri Vieuxtemps: Violin Concerto No. 1

Aug 19 F Robert Schumann: Symphony No. 2, “Rhenish”

Aug 22 M Alexander Campbell Mackenzie*: Pibroch Suite

Aug 23 T Franz Schubert: String Quartet in A minor

Aug 24 W Edvard Napravnik*: Concerto Symphonique

Aug 25 T Carl Maria von Weber: Clarinet Quintet

Aug 26 F Wilhelm Peterson-Berger: Symphony No. 1, “The Banner”

Aug 29 M Johannes Brahms: Piano Trio No. 2

Aug 30 T Samuel Barber: “Medea” Ballet Suite

Aug 31 Joseph Haydn: Symphony No. 68