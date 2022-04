Featured Works - May 2022

Featured Works for May – First Concert

(*Indicates May birthday)

May 2 M Alessandro Scarlatti*: Euridice dall’Inferno

May 3 T Ernest Bloch: Schelomo

May 4 W Joan Tower: Island Prelude

May 5 T Claude Debussy: Violin Sonata

May 6 F Johannes Brahms: Four Ballades

May 9 M Julius Röntgen*: Symphony in C sharp minor

May 10 T Hugo Alfvén: Midsummer Vigil

May 11 W William Grant Still*: Miss Sally’s Party

May 12 T Johann Baptist Vanhal*: Symphony in A major

May 13 F August Enna*: Hans Christian Andersen Overture

May 16 M Lars-Erik Larsson: Barococo: Suite for Orchestra

May 17 T Erik Satie*: Trois Morceaux en forme de Poire

May 18 W Ulysses Kay: Suite from “The Quiet One”

May 19 T Arthur Meulemans*: Horn Concerto No. 1

May 20 F Johann Sebastian Bach: Brandenburg Concerto No. 6

May 23 M Andrea Luchesi*: Piano Sonata in D major

May 24 T Aram Khachaturian*: Dance Suite

May 25 W Ludwig van Beethoven: Cello Sonata No. 5

May 26 T Aaron Copland: Music for Great City

May 27 F Gioachino Rossini: String Sonata No. 6

May 30 M David Gillingham: Heroes Lost and Fallen

May 31 T Louise Farrenc*: Violin Sonata No. 1

Featured Works for May – Siskiyou Music Hall

May 2 M Ignaz Pleyel: Symphony in B flat major

May 3 T Gustav Jenner: Trio for Clarinet, Horn & Piano

May 4 W Richard Strauss: Ein Heldenleben

May 5 T Manuel Ponce: Sonate Clasica; “Homage to Ferdinand Sor”

May 6 F Johannes Brahms*: Piano Concerto No. 1

May 9 M Ferdinand Ries: Piano Quartet in E flat major

May 10 T Jean-Marie LeClair*: Violin Concerto No. 6

May 11 W Joseph Marx: Piano Concerto in E major

May 12 T Franz Anton Hoffmeister*: Symphony in C major

May 13 F Benjamin Godard: String Quartet No. 3

May 16 M Henri Vieuxtemps: Violin Concerto No. 3

May 17 T Edvard Grieg: Incidental music from “Peer Gynt”

May 18 W Karl Goldmark*: Rustic Wedding Symphony

May 19 T Dmitri Shostakovich: Hamlet

May 20 F Mikhail Glinka*: A Greeting to My Homeland

May 23 M Ignaz Moscheles*: Piano Concerto No. 5

May 24 T Edward Elgar: Symphony No. 2

May 25 W Rodolphe Kreutzer: Violin Concerto No. 6

May 26 T Franz Joseph Haydn: Symphony No. 96; “Miracle”

May 27 F Joachim Raff *: Piano Quartet No. 1

May 30 M Aram Khachaturian: Violin Concerto

May 31 T Marin Marais*: Suite in E minor