Featured Works - April 2022

Featured Works for April – First Concert

(*Indicates April birthday)

Apr 1 F Ferruccio Busoni*: Concerto for Piano and Strings

Apr 4 M Elmer Bernstein*: Guitar Concerto

Apr 5 T Richard Strauss: Duett-Concertino

Apr 6 W Alessandro Rolla*: Viola Concerto in F major

Apr 7 T Camille Saint-Saëns: Variations on a Theme by Beethoven

Apr 8 F Jakob Friedrich Kleinknecht*: Flute Sonata in G major

Apr 11 M Sergei Prokofiev*: Piano Concerto No. 2

Apr 12 T Carolus Antonius Fodor*: Symphony in G major

Apr 13 W Randall Thompson: The Testament of Freedom

Apr 14 T James MacMillan: Larghetto for Orchestra

Apr 15 F Väinö Raitio*: Symphonic Ballade

Apr 18 M Jacques Widerkehr*: Duo Sonata in C major

Apr 19 T Felix Blumenfeld*: Allegro de Concert in A major

Apr 20 W Edvard Grieg: Norwegian Dances

Apr 21 T Claude Debussy: Sonata for Flute, Viola & Harp

Apr 22 F José Viana da Mota*: Inês de Castro

Apr 25 M Jean Sibelius: Karelia Suite

Apr 26 T Edward Elgar: The Wand of Youth Suite No. 1

Apr 27 W Hyacinthe Jadin*: String Quartet in A major

Apr 28 T Antonín Dvorák: In Nature’s Realm

Apr 29 F Wolfgang Amadeus Mozart: Violin Sonata in B flat major

Featured Works for April – Siskiyou Music Hall

(*Indicates April birthday)

Apr 1 F Franz Joseph Haydn: String Quartet No. 30; “The Joke”

Apr 4 M Camille Saint-Saens: Violin Concerto No. 1

Apr 5 T Ludwig Spohr*: Symphony No. 1

Apr 6 W Carlos Salzedo*: Variations on a Theme in the Ancient Style

Apr 7 T Ludwig van Beethoven: Symphony No. 3; “Eroica”

Apr 8 F Nikolai Myaskovsky*: Violin Concerto in D minor

Apr 11 M Antonin Dvorák: Piano Trio, Op. 90; “Dumky”

Apr 12 T Robert Schumann: Symphonic Etudes

Apr 13 W Justin Heinrich Knecht: Le Portrait Musical de la Nature

Apr 14 T Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 26; “Coronation”

Apr 15 F Igor Stravinsky: L’Histoire du Soldat

Apr 18 M Ernest Chausson: Symphony in B flat major

Apr 19 T Julius Rietz: Cello Concerto, Op. 16

Apr 20 W Maurice Ravel: Ma Mere l’Oye

Apr 21 T Johannes Brahms: Piano Concerto No. 2

Apr 22 F Ethel Smyth*: Suite for Strings

Apr 25 M Gaetano Donizetti: String Quartet No. 14

Apr 26 T Carl Czerny: Concerto for Piano 4 Hands in C major

Apr 27 W Cornelis Dopper: Symphony No. 7, “Zuiderzee”

Apr 28 T Giacomo Meyerbeer: Scenes from “L’Africaine”

Apr 29 F Victor Herbert: Columbus Suite