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The Mike & Larry Show

The Mike & Larry Show

The Mike & Larry Show by Mick Murdock & Larry Crist from Trinidad, CA: Song, Poems, and Variety by Mike Murdock and Larry Crist. No Two Shows the Same! TIME OF SHOW: 60 minutes, TICKET PRICE: $10, WARNINGS: none. Part of the EXIT Theatre Fringe Festival.

EXIT Theatre
$10
06:00 PM - 07:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
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EXIT Theatre
415-203-2516
mail@theexit.org
https://www.theexit.org
EXIT Theatre
890 G St 2nd Floor
Arcata, California 95521
415-203-2516
mail@theexit.org
https://www.theexit.org