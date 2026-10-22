The Mike & Larry Show
The Mike & Larry Show
The Mike & Larry Show by Mick Murdock & Larry Crist from Trinidad, CA: Song, Poems, and Variety by Mike Murdock and Larry Crist. No Two Shows the Same! TIME OF SHOW: 60 minutes, TICKET PRICE: $10, WARNINGS: none. Part of the EXIT Theatre Fringe Festival.
EXIT Theatre
$10
06:00 PM - 07:00 PM on Sat, 7 Nov 2026
Event Supported By
EXIT Theatre
415-203-2516
mail@theexit.org
EXIT Theatre
890 G St 2nd FloorArcata, California 95521
415-203-2516
mail@theexit.org